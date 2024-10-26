Kayserispor, ligde ilk kez kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Kayserispor 1-0 kazandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 76. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.



Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Kayserispor, ligde bu sezon ilk kez galip geldi. Sarı kırmızılı takım daha önce çıktığı 8 maçta 3 mağlubiyet, 5 beraberlik almıştı. Ayrıca, Kaloğlu yönetiminde 1 beraberlik ve bir galibiyet almış oldu.



181 GÜN SONRA KAZANDI!



Öte yandan ligde son olarak 28 Nisan 2024'te kazanan Kayserispor, 181 gün sonra bir süper Lig maçında galip geldi.



ÇALIMBAY ÇARE OLAMADI!



Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise bu sezon 6. mağlubiyetini aldı. Hatayspor, çıktığı 9 maçın 3. de ise berabere kaldı. Rıza Çalımbay ile 5. maçına çıkan Hatayspor, galibiyet alamazken 3. kez yenildi ve 2 puan aldı.



Kayserispor bu sonucun ardından puanını 8'e çıkardı. Hatayspor ise 2 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada Rui Pedro'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Rivas'ın plase vuruşunu, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağa sahip oldu.



2. dakikada Hatayspor'un kullandığı kornerde altıpas içerisinde topu önünde bulan Diack, pasını Calvo'ya verdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Calvo'nun ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlak auta gitti.



32. dakikada Cardoso sol kanattan ceza sahasına girerek topu, penaltı noktasındaki Nazon'a çıkardı. Kale önünde oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere gönderdi.



43. dakikada Kayserispor etkili geldi. Sağ kanatta Cardoso'nun ortasında, arka direkteki Hasan Ali Kaldırım topu ceza sahasında Nazon'a indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çıkartarak gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



77. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Kilama'nın geri pasında araya giren Mane'nin sol kanattan içeriye gönderdiği topa Bahoken hareketlendi. Bahoken meşin yuvarlağı müsait durumdaki Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu.



79. dakikada sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.



Stat: Mersin



Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Dk. 63 Fernandes), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack (Dk. 86 Okoronkwo), Görkem Sağlam, Rui Pedro (Dk. 74 Abdulkadir Parmak), Strandberg (Dk. 74 Bamgboye), Rivas, Aboubakar



Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 87 Ackah), Baran Ali Gezek (Dk. 72 Ali Karimi), Bourabia (Dk. 72 Bahoken), Nazon (Dk. 62 Mane), Cardoso (Dk. 86 Kolovetsios)



Gol: Dk. 77 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor)



Sarı kart: Dk. 83 Bahoken (Bellona Kayserispor)



