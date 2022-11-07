Kayserispor kupa mesaisine başladı

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 10 Kasım Perşembe günü Sivas Belediyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 10 Kasım Perşembe günü Sivas Belediyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına salı günü devam edecek.
Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 10 Kasım Perşembe günü Sivas Belediyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına salı günü devam edecek.
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