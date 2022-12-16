Kayserispor'da gündem genel kurul

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, hafta sonu yapılacak olağanüstü genel kurulda Kayserispor'u daha iyi yerlere getirmek için başkan olmak isteyen birisi çıkarsa ona her türlü desteği vereceğini söyledi.



Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 6 aydır Başkan Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sarı-kırmızılı kulüp için var gücüyle çalıştıklarını söyledi. Bundan sonra da Kayserispor'un geleceği için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini vurgulayan Çamlı, "Cumartesi günü yapılacak genel kurulda Kayserispor'u ve Kayserispor camiasını temsil etmek isteyen ve bu camiayı çok daha iyi yerlere taşıyacak biri çıkarsa onun yanında durmaya da devam ederiz. Kayserispor başkanı Ali Çamlı olmuş veya bir başka işim olmuş çok da önemi yok. Bunun üzerinde durmuyorum." dedi,



Çamlı, Kayserispor'un şehrin en değerli markası olduğunu ve başkanlığa seçilecek kişinin de bu markayı iyi şekilde temsil edip, kulübü layık olduğu yerde tutması gerektiğini kaydetti.



Kayserispor'un hiçbir zaman başkansız kalmayacağının altını çizen Çamlı, şöyle devam etti:



"Mutlaka bir yönetici, bir başkan olacak, biri çıkacak. Olur da genel kurulda şehrimizi temsil edenler, şehri yönetenler 'burayı siz yöneteceksiniz' derlerse bu görevden kaçmayız ama aday olmak gibi veya 'Kayserispor'un başkanı ben olacağım' gibi bir düşüncem asla olmadı. İnşallah Kayserispor için, Kayseri camiası için, şehrimiz için en doğru olan neyse o olur. Bu kulübe hizmet etmek için illa başkan ya da yönetim kurulanda olmak gerekmiyor. Hiçbir şey olmadan da bu şehir için çok şeyler yapılabilir. Hiçbir yerde olmadan da bu şehre bir sürü katkı sağlayan, hizmet eden, emek veren insanlar var. Öyle bir nefer olmak da benim için şeref zaten. Ben öyle de böyle de bu kulübe hizmet ederim."



"Kayserispor'da bir kaos veya kriz yok"



Kayserispor'un mali durumunun çok kötü olmadığını belirten Çamlı, "Spor kulüplerinin hepsinde mutlak suretle ekonomik sıkıntılar var. Benzeri sıkıntılar bizde de olacak. Bugün oldu, yarın da olacak. Çünkü burası küçük ekonomilerle dönem kulüpler değil, kocaman kocaman paralarla dönüyor buralar. Biz şu anda belki de en iyi durumda olan kulüplerden biriyiz. Öyle söylendiği gibi Kayserispor'da bir kaos veya bir kriz yok." dedi.



Lige verilen arada gerçekleştirilen kampla ilgili de konuşan Çamlı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu anda sporcuların hepsi çok mutlu, huzurlu. Hazırlık kampını çok iyi geçirdiler. Üç hazırlık maçı oynadı, üçünü de kazandı. Teknik heyet gece gündüz çok ciddi, çok fedakarca çalışıyor. Sporcularımız da sağ olsunlar geciken ödemelerden dolayı anlayış gösteriyorlar, sabır gösteriyorlar. Biz de onların bu anlayış ve sabırlarını boşa çıkartmamak için çaba sarf ediyoruz. Kısmi ödemeleri zaten yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Kayserispor'da kimsenin parası kalmadı, kalmaz. Sadece kısmi gecikmeler olabilir. Bunu da sporcularımız zaten bize problem etmiyor."



24 Kasım'da olağanüstü kongre kararı alınmıştı



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Arabam.com Konyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından yatığı açıklamada, "Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum ama artık gelinen bu noktada benim kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı." sözlerini kullanmıştı.



Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, 24 Kasım'da toplanarak, olağanüstü genel kurul kararı almıştı.





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