15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Kayserispor'a yeni isim sponsoru

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın ile ZE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda bir araya gelerek 1 yıllık isim sponsorluğu sözleşmesini imzaladı. Açıkalın, bu işbirliğinin Kayserispor'un marka değerini yükseltmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

calendar 15 Ağustos 2025 13:06
Haber: AA, Fotoğraf: Kayserispor.org.tr
Kayserispor'a yeni isim sponsoru
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Zecorner, 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunda Kayserispor'un isim sponsoru oldu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda bir araya geldiği ZE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren ile 1 yıllık isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

Açıkalın, burada yaptığı konuşmada, Kayserispor'un marka değerini daha da yukarıya çıkartmak adına çok önem verdikleri işbirliğini kamuoyuna tanıttıklarını söyledi.


Zecorner firmasıyla isim sponsorluğu adı altında birliktelik yaşayacaklarını belirten Açıkalın, "Kayserispor, gerek saha içinde gerekse saha dışında büyük mücadeleler veriyor. Zaman zaman yaptığımız birlik ve beraberlik çağrıları bu anlamda karşılık bulmuş oluyor. Birlikte güçlü olduğumuzu bütün futbol kamuoyuna ispatlamış durumdayız. Daha güzel ve başarılı günlerin Kayseri ve Kayserispor'umuz için gelmesi adına birlikte sırt sırta vererek çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

 

- "Kombinelerimize yoğun ilgi var."

 

Açıkalın, ligi güzel yerlerde bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın desteğini her zaman hissetmekle beraber, kesintisiz olarak devam etmesini de istiyoruz. Kombinelerimize yoğun ilgi var. İçerde oynayacağımız ilk maç Galatasaray'la. Bu maçta stadı tam kapasite doldurmayı hedefleyelim. Kayseri'mize yakışır şekilde takımımızı destekleyelim. Bizlere olan inancınızı ve güveninizi kaybetmeyin. Kayserispor'u sonuna kadar desteklemeye devam edin."

 

- "Kayserispor'umuzu Avrupa'da görmek istiyoruz."

 

ZE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eren ise 32 metrekarelik eski sanayideki dükkandan çıktıkları bu yolda, holdingleşerek başarıdan başarıya koştuklarını ifade etti.

Kayserili olmanın gururunu 38 yıl sonra Kayserispor'un yanında yer alarak taçlandırmak istediklerine dikkati çeken Eren, "Yeni kurmuş olduğumuz markamız Zecorner'i bu yıl Kayserispor'umuza isim sponsoru yaptık. Zecorner, yerli ve milli gayri menkul firmasıdır. Demircilikte nasıl yol aldıysak bundan sonra da gayri menkul sektöründe gidebileceğimiz en uç noktaya kadar gideceğiz. Başta kapalı kale taraftar grubu olmak üzere, tüm tribün coşkusuna ortak olmak ve tüm taraftarlarımızın yanında olmak adına Kayserispor'umuza Trenydol Süper Lig'de başarılar diliyor, bizim ve taraftarımızın destekleriyle Kayserispor'umuzu Avrupa'da görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Açıkalın, Eren'e forma hediye etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.