Kayserispor'a yeni isim sponsoru

Zecorner, 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunda Kayserispor'un isim sponsoru oldu.Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda bir araya geldiği ZE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren ile 1 yıllık isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.Açıkalın, burada yaptığı konuşmada, Kayserispor'un marka değerini daha da yukarıya çıkartmak adına çok önem verdikleri işbirliğini kamuoyuna tanıttıklarını söyledi.Zecorner firmasıyla isim sponsorluğu adı altında birliktelik yaşayacaklarını belirten Açıkalın, "Kayserispor, gerek saha içinde gerekse saha dışında büyük mücadeleler veriyor. Zaman zaman yaptığımız birlik ve beraberlik çağrıları bu anlamda karşılık bulmuş oluyor. Birlikte güçlü olduğumuzu bütün futbol kamuoyuna ispatlamış durumdayız. Daha güzel ve başarılı günlerin Kayseri ve Kayserispor'umuz için gelmesi adına birlikte sırt sırta vererek çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.- "Kombinelerimize yoğun ilgi var."Açıkalın, ligi güzel yerlerde bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:"Taraftarımızın desteğini her zaman hissetmekle beraber, kesintisiz olarak devam etmesini de istiyoruz. Kombinelerimize yoğun ilgi var. İçerde oynayacağımız ilk maç Galatasaray'la. Bu maçta stadı tam kapasite doldurmayı hedefleyelim. Kayseri'mize yakışır şekilde takımımızı destekleyelim. Bizlere olan inancınızı ve güveninizi kaybetmeyin. Kayserispor'u sonuna kadar desteklemeye devam edin."- "Kayserispor'umuzu Avrupa'da görmek istiyoruz."ZE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eren ise 32 metrekarelik eski sanayideki dükkandan çıktıkları bu yolda, holdingleşerek başarıdan başarıya koştuklarını ifade etti.Kayserili olmanın gururunu 38 yıl sonra Kayserispor'un yanında yer alarak taçlandırmak istediklerine dikkati çeken Eren, "Yeni kurmuş olduğumuz markamız Zecorner'i bu yıl Kayserispor'umuza isim sponsoru yaptık. Zecorner, yerli ve milli gayri menkul firmasıdır. Demircilikte nasıl yol aldıysak bundan sonra da gayri menkul sektöründe gidebileceğimiz en uç noktaya kadar gideceğiz. Başta kapalı kale taraftar grubu olmak üzere, tüm tribün coşkusuna ortak olmak ve tüm taraftarlarımızın yanında olmak adına Kayserispor'umuza Trenydol Süper Lig'de başarılar diliyor, bizim ve taraftarımızın destekleriyle Kayserispor'umuzu Avrupa'da görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Açıkalın, Eren'e forma hediye etti.