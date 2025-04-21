Kayserispor'a coşkulu karşılama

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalan Kayserispor, kentte coşkuyla karşılandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kayserispor'a coşkulu karşılama
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21 Nisan 2025 10:38
Kayserispor, Süper Ligin 32'nci haftasında İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaştı. Zorlu müsabakadan 3-3 berabere ayrılarak şampiyonluk yolunda rakibine büyük bir darbe vuran sarı-kırmızılı takım, havayolu ile Kayseri'ye geldi.

Saat 00.45 sıralarında Kayseri'ye inen futbolcuları çok sayıda taraftar, meşale ve tezahüratlerle karşıladı. Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlara 3'lü çektirdi.

Futbolcuları taşıyan otobüs daha sonra kulüp tesislerine hareket etti.



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