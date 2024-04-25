Kayseri'de Burak Yılmaz için final haftası!

Kayserispor'un başında çıktığı 11 maçtan yalnızca 2 galibiyet çıkarabilen Burak Yılmaz hedef tahtasında... Beşiktaş'ta yaşadığı sıkıntılı sürecin ardından başına geçtiği sarı-kırmızılı takımı bir türlü tehlikeli bölgeden çıkarabilmeyi başaramayan Burak Yılmaz, Trabzonspor yenilgisi sonrasında taraftarın protestosuna maruz kalmıştı.



Kayserispor'un en etkili tribün grubu tarafından yönetime gelen radikal karar talebi idari ayrılıklarla son bulmuştu. Sportif Direktör Murat Duman ve İdari Menajer Yunus Akbulut'un görevlerine son verilirken gözler Burak Yılmaz ve ekibine çevrildi.



PENDİKSPOR MAÇI KRİTİK



Bu hafta sonunda ateş hattındaki en kritik maçlardan birinde Pendikspor'a deplasmanda konuk olacak genç teknik adamın olası bir mağlubiyette görevine son verilmesine kesin gözle bakılıyor. Burak Yılmaz'ın finali olarak nitelendirilen maçtan çıkacak sonucun galibiyet olması halinde ise genç teknik adamla yeni sezon planlaması için masaya oturulacak.





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