Kawhi: "Önceliğim maç sayısı değil, şampiyonluk"

LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard, normal sezonda oynadığı maç sayısından çok şampiyonluk kazanmaya öncelik verdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kawhi: 'Önceliğim maç sayısı değil, şampiyonluk'
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07 Ekim 2024 13:35
LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard, normal sezonda oynadığı maç sayısından çok şampiyonluk kazanmaya öncelik verdiğini söyledi.

Geçtiğimiz sezon 68 maçta forma giyen Kawhi, takımın serbest oyuncu döneminde Paul George'u kaybetmesinin ardından kendisinden bu sezon da benzer bir iş yükü beklediğinin bilincinde olsa da, asıl odağının her maçı oynamaktan ibaret olmadığını vurguladı:

"Şampiyonluk için çabalıyorum, tek derdim 82 maç oynamak değil. Her ne kadar elimden geldiğince oynamak benim için bir zorunluluk olsa da, asıl odağım şampiyonluk. Oynamaya çabalayacağım. Ancak bu yöntem son iki playoffta işe yaramamıştı, yani bakacağız."

Mayıs ayında sağ dizinden ameliyat geçiren Leonard ayrıca, dizinin "iyi" hissettiğini söylerken, Clippers ile hala iyileşme sürecine temkinli yaklaştığını da sözlerine ekledi.

Leonard, 2023-24 sezonunda 23,7 sayı, 6,1 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakalamıştı.

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