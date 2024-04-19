LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın bu Pazar günü Dallas Mavericks'e karşı oynaması konusunda "temkinli bir iyimserlik" olduğu iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Leonard'ın dizindeki iltihabı hafifletmek için enjeksiyon yapılması sonrası, Pazar günü Mavericks'e karşı oynanacak playoff ilk turu serisinin 1. maçında forma giyebileceğine dair "temkinli bir iyimserlik" bulunduğunu ifade etti.



Clippers'ın, Kawhi'yi karşılaşma için 'şüpheli' olarak listelemeyi planladığı bildirildi.



Bu sezon 68 maçta 23,7 sayı, 6,1 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakalayan Leonard, dizindeki rahatsızlığı nedeniyle 31 Mart'tan bu yana forma giymese de takımdaki ilk yılı olan 2019-20'den bu yana ekipteki en sağlıklı sezonunu geçirmişti.





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