Kasper, baba Schmeichel'i geçti

Leicester City'nin file bekçisi Kasper Schmeichel, Manchester City karşısında kurtardığı penaltıyla babası Peter Schmeichel'i geçti.
Agüero'nun 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu kurtaran Kasper, Premier Lig kariyerinde toplam 4. penaltısını kurtarmayı başardı. Babası Manchester United efsanesi Peter Schmeichel'ı 1 penaltı kurtarışıyla geçen Kasper böylelikle aile içi rekoru da eline geçirmiş oldu.
Schmeichel, Leicester City'nin şampiyonluk yaşadığı 2016 senesindeki performansıyla da göz doldurmuştu.
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Agüero'nun 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu kurtaran Kasper, Premier Lig kariyerinde toplam 4. penaltısını kurtarmayı başardı. Babası Manchester United efsanesi Peter Schmeichel'ı 1 penaltı kurtarışıyla geçen Kasper böylelikle aile içi rekoru da eline geçirmiş oldu.
Schmeichel, Leicester City'nin şampiyonluk yaşadığı 2016 senesindeki performansıyla da göz doldurmuştu.
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