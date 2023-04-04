Kasımpaşa'da Kemal Özdeş resmen geri döndü

Kasımpaşa, Selçuk İnan'ın yerine teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş resmen geri döndü
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04 Nisan 2023 14:04
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Selçuk İnan ile yolların ayrılmasının ardından Kemal Özdeş'i takımın başına resmen getirdi ve açıklama yapıldı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Kemal Özdeş! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız!" denildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ KEMAL ÖZDEŞ

Daha önce Eylül 2016 - Ekim 2018 ve Haziran 2019 - Aralık 2019 tarihleri arasında iki kez Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, son olarak Yeni Malatyaspor'da görev aldı. Özdeş, 2020'den bu yana herhangi bir takımda görev almıyordu.

Özdeş, Kasımpaşa'nın başında çıktığı 101 resmi maçta 43 galibiyet, 17 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 26 puan topladı ve 13. sırada yer aldı.

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