Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak
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19 Ekim 2024 14:50
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

GAİN Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Sezonun ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, topladığı 8 puanla 12. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 9 puan elde eden Corendon Alanyaspor ise 11. sırada yer alıyor.

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