Kasımpaşa attı, VAR'dan döndü

Kasımpaşa, Trabzonspor ile oynadığı maçta 57. dakikada farkı 2'ye çıkardı ancak bu gol geçerlilik kazanmadı.



Bu dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.



Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi. Şeker, pozisyon başlangıcında Mustafa'nın Eren Elmalı'ya faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.





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