Kasımpaşa attı, VAR'dan döndü

Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında 57. dakikada Mustafa Eskihellaç ile farkı 2'ye çıkardı. Ancak hakem Burak Şeker, pozisyonu izledikten sonra faul olduğu gerekçesiyle bu golü iptal etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Kasımpaşa attı, VAR'dan döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2023 22:03
Kasımpaşa, Trabzonspor ile oynadığı maçta 57. dakikada farkı 2'ye çıkardı ancak bu gol geçerlilik kazanmadı.

Bu dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi. Şeker, pozisyon başlangıcında Mustafa'nın Eren Elmalı'ya faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery