Karşıyakalı Enes'e Bucaspor 1928 talip

Karşıyaka'nın orta saha oyuncusu Enes Nalbantoğlu'na Bucaspor 1928 takımı talip oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Karşıyakalı Enes'e Bucaspor 1928 talip
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26 Ocak 2024 15:37
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü deplasmanda Amasya Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Karşıyaka'nın orta saha oyuncusu Enes Nalbantoğlu'na Bucaspor 1928 takımı talip oldu.

Önceki haftalarda taraftarlarla tartışan Enes'i Karşıyaka'nın göndermeye sıcak bakmadığı, oyuncunun da sezonu yeşil-kırmızılılarda bitirmek istediği ifade edildi. Enes için Bucaspor 1928'in yanı sıra bazı kulüplerin de nabız yokladığı kaydedildi. Bu sezon Karşıyaka formasını 14 maçta terleten 28 yaşındaki futbolcu 6 kez fileleri sarstı. 
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