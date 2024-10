Karşıyaka'ya potada galibiyet tesellisi

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda iddialı girdiği sezona evinde Tenerife mağlubiyetiyle başladıktan sonra Fransız ekibi Saint-Quentin'i taraftarı önünde 84-74 mağlup eden Karşıyaka, potadaki belirsizlik içindeki süreçte az da olsa teselli buldu.



2022 yılında yürürlüğe giren 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na göre spor kulüpleri yöneticileri ödenmeyen kamu borçları için bireysel olarak sorumlu tutulurken, son bir buçuk yılda özellikle basketbol takımlarının her geçen yıl artan yüksek maliyeti nedeniyle 90 milyon TL güncel vergi borcu biriken Karşıyaka'da yönetim küçülmeye gitmeyi değerlendiriyor.



Bu sezona Avrupa ve Süper Lig'de başarı hedefiyle çok güçlü bir kadro kurarak başlamasına rağmen transfer tamamlandıktan sonra ana sponsorunu kaybeden, üzerine vergi dairesi yetkililerinin kulübün son 3 dönem imza yetkili yöneticilerinin ödenmeyen vergilerden bireysel olarak sorumlu tutulacağını bildirmesiyle çıkmaza giren Karşıyaka karar aşamasında. Yeşil-kırmızılılar özellikle kontrat başına yüzde 20 vergi yükü olan basketbol takımında yüksek ücret alan bazı yabancılarla yollarını ayırmayı değerlendirirken, son karar hafta içinde çıkacak. Ana sponsoru olmadığı için maaşları geçen aylarda yönetim katkısıyla ödeyen, bu ay ise vergi krizi nedeniyle henüz ödeme yapmayan Karşıyaka'da ayrılıklar da başladı.



THOMAS GİTTİ, SARICA KARAR AŞAMASINDA



Yeşil-kırmızılılarda iki buçuk sezondur kadroda yer alan Thomas Akyazılı takımdan ayrılıp Aliağa Petkimspor'la söz keserken, Saint-Quentin maçına çıkmadı. Sakatlanan McDermott'un durumu belirsiz. Çözüm bulamazsa yüksek kontratlı yabancılarla yollarını ayırıp daha düşük maliyetli oyuncular almayı değerlendiren Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca ve ekibinin de karar aşamasında oldukları öğrenildi. Kulüpte toplamda 10'uncu sezonunu geçiren, daha önce takıma tarihi başarılar kazandıran Ufuk Sarıca, Saint-Quentin maçının ardından, ""Bizim için hiç kolay bir maç olmadı. Bazı problemlerimiz ve eksik oyuncularımız vardı. Ama çok iyi iş çıkarttık" dedi.



YÖNETİMDE İSTİFALAR SÜRÜYOR



Takıma sponsor bulup ödemeleri yapsa da her ay katlanacak vergi yükünden sorumlu olacak Karşıyaka yönetiminde istifalar da sürüyor. Kulüpte Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na seçilen Mehmet Yaya ile birlikte istifa kararı alan Bahri Ekmekçioğlu ile Kazım Türk'ün ardından Bülent Kural da yönetimden istifa etti.