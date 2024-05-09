Karşıyaka ve Altay, Sakız Adası Turnuvası'na katılacak

Karşıyaka ve Altay, Sakız Adası Voleybol Turnuvası'nda mücadele edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Karşıyaka ve Altay, Sakız Adası Turnuvası'na katılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2024 13:44
Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluğu pekiştirmek için düzenlenen Sakız Adası Voleybol Turnuvası'nda ülkemizi İzmir'in köklü temsilcileri Karşıyaka ve Altay temsil edecek.

Geleneksel hale getirilmesi planlanan ülkemiz ve Yunanistan'dan 4 kadın voleybol takımının katılacağı 10-12 Mayıs tarihleri arasındaki organizasyonun ilk gününde cuma günü Sakız Adası'nda saat 17.00'de Kardamylia-Karşıyaka, 19.00'da ise Kambochara-Altay maçları oynanacak.

Karşıyaka, Yunanistan'ın Çeşme'yle komşu Sakız Adası'nda daha önce 1930 yılında 3'üncü dakikada yarıda kalan futbol maçını 2014'te 84 yıl sonra kaldığı yerden oynayıp dostluk köprüsü kurmuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery