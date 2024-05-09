Karşıyaka ve Altay, Sakız Adası Turnuvası'na katılacak

Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluğu pekiştirmek için düzenlenen Sakız Adası Voleybol Turnuvası'nda ülkemizi İzmir'in köklü temsilcileri Karşıyaka ve Altay temsil edecek.



Geleneksel hale getirilmesi planlanan ülkemiz ve Yunanistan'dan 4 kadın voleybol takımının katılacağı 10-12 Mayıs tarihleri arasındaki organizasyonun ilk gününde cuma günü Sakız Adası'nda saat 17.00'de Kardamylia-Karşıyaka, 19.00'da ise Kambochara-Altay maçları oynanacak.



Karşıyaka, Yunanistan'ın Çeşme'yle komşu Sakız Adası'nda daha önce 1930 yılında 3'üncü dakikada yarıda kalan futbol maçını 2014'te 84 yıl sonra kaldığı yerden oynayıp dostluk köprüsü kurmuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU