Karşıyaka ligde zirveye kuruldu!

Karşıyaka, Kütahya Belediyespor karşısında aldığı galibiyetin ardından TFF 3. Lig 4. Grup'ta liderlik koltuğuna oturdu.

calendar 14 Eylül 2025 13:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka ligde zirveye kuruldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona eski başkan Azat Yeşil başta olmak üzere camianın önemli isimlerinin desteğiyle 20 transferle tamamen yenileyip gençleştirdiği kadrosuyla giren Karşıyaka, ilk hafta Afyonspor'dan sonra en iddialı rakiplerinden Kütahyaspor'u da deplasmanda 2-1 yendi, 2'de 2'yle zirveye çıktı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde kabuk değiştiren Yeşil-kırmızılılar, 2 hafta sonunda 6 puanla rakiplerini sollayıp liderliğe yükselirken yarışta taraftarına güven verdi.

Şampiyonluk için kurulan Kütahyaspor deplasmanında Alpay'ın 7'nci dakikadaki golüyle öne geçerek devreyi üstün tamamlayan Karşıyaka, 50'inci dakikada beraberlik golüne engel olamadı. Daha önce çalıştırdığı takımlarda amatörden ve altyapılardan genç futbolcuları vitrine çıkarmasıyla tanınan Burhanettin Basatemür'ün Başakşehir altyapısından kiralık olarak yeşil-kırmızılılara kazandırdığı 20 yaşındaki orta saha Onur İnan, 79'uncu dakikada sahneye çıktı.

20 YAŞINDAKİ ONUR SAHNEDE


Genç futbolcu Onur, yaklaşık 25 metre mesafeden müthiş bir frikik golüyle takımına galibiyeti getirdi. Karşıyakalı futbolcular maçın ardından Tavşanlı'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla galibiyeti kutladı.

Ligin çok uzun bir maraton olduğuna dikkat geçen Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Oyuna iyi başladık ve ilk yarı boyunca üstün olan taraf bizdik. Daha fazla gol bulabilirdik ancak değerlendiremedik. İkinci yarıda kalemizde gol görmemize rağmen oyundan kopmadık ve galip geldik. Kulübümüzün şartlarını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz ve yetenekli, genç bir takım oluşturduk. Şu an sadece iki maç kazandık, dolayısıyla ayaklarımız yere basmalı ve aynı ciddiyetle devam etmeliyiz. Hep birlikte takımımıza destek olmalıyız. İnşallah sezon sonunda güzel şeyler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
4 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
5 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
6 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
7 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
8 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
9 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
10 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
14 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
15 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
16 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
17 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
