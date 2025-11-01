Karşıyaka ile Uşakspor zirve yarışında

3'üncü Lig 4'üncü Grup'un yenilgisiz lideri Karşıyaka 2 Kasım Pazar günü kendisini 1 puan geriden takip eden Uşakspor'la evinde zirve mücadelesi verecek.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak.



Grupta 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Kaf-Kaf'ın 20 puanı; 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi elde eden Uşakspor'un 19 puanı bulunuyor. Kuruluşunun 113'üncü yılını kutlayan İzmir ekibi geçen hafta aynı statta çıktığı derbide Altay'la 1-1 berabere kaldı.



Yolları 18 yıl sonra ilk kez kesişen iki takımın daha önce oynadıkları maçlar olaylı geçmişti. Karşıyaka ve Uşakspor en son 2006-2007 sezonunda 1'inci Lig'de rakip oldu. O sezon küme düşen Uşakspor, 2009'da amatöre geriledi. Şu an grupta mücadele eden şirket statüsündeki Uşakspor ise yeniden kurulup 2017'de profesyonel liglere döndü. Uşak ekibi, 2018'de çıktığı 2'nci Lig'den 2024'te düştü.



