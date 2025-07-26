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Karşıyaka'dan kaleye genç isim!

Karşıyaka, 21 yaşındaki genç eldiven Bayram Kılıç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 26 Temmuz 2025 14:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'dan kaleye genç isim!
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Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurup, mücadele edeceği 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst sıraları hedefleyen Karşıyaka, genç kaleci Bayram Kılıç'ı renklerine bağladı.

Ankaraspor altyapısında kariyerine başlayan ve bu kulüpte profesyonel olan 21 yaşındaki eldiven son olarak Kuşadasıspor'da forma giydi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, 21 yaşındaki genç kaleci Bayram Kılıç ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerine Ankaraspor altyapısında başlayan genç kaleci, burada profesyonelliğe adım attı. Gösterdiği performansla alt şaş kategorilerinde Milli Takım formasını terletti. Genç yaşına rağmen farklı lig kademelerinde mücadele etme şansı bulan Bayram, son olarak 2024-2025 sezonunda Kuşadasıspor formasını giydi.

Karşıyaka yeni transferi için, "Bayram Kılıç'a hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadesine yer verdi.


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