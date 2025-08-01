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Karşıyaka'dan iki takviye daha!

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, pivot santrfor Ömer Faruk Sezgin ve genç orta saha oyuncusu Onur İnan'ı renklerini bağladı.

calendar 01 Ağustos 2025 16:51 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 16:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'dan iki takviye daha!
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta teknik direktörlük görevine alt liglerin en tecrübeli isimlerinden Burhanettin Basatemür'ü getirdikten sonra transfere hızlı girişen Karşıyaka'da kadroya katılanların sayısı 12'ye çıktı.

Geçen sezonki kadrosu daha önce 2 as oyuncu haricinde dağılan, günlerdir her akşam saat 19.12'de taraftarına transfer müjdesi veren Kaf-Kaf, 2 futbolcunun daha transferini bitirdi. Karşıyaka geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken 26 yaşında, 1.95 boyundaki pivot santrfor Ömer Faruk Sezgin'in yanı sıra 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Onur İnan'ı renklerine bağladı.

Son olarak Belediye Kütahyaspor'da forma giyen Ömer Faruk geçen sezon 29 resmi maçta 13 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Özellikle hava toplarında etkili olan Ömer Faruk geçen sezon ara transferde imza attığı Kütahya ekibinde 15 maçta 10 kez ağları sarstı. Kariyerine Başakşehir FK altyapısında başlayan Onur İnan, gösterdiği performansla alt yaş kategorilerinde milli takımların formasını terletti. Onur'u görev yaptığı kulüplerde gençleri parlatan Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün uzun süredir takip ettiği öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda mevcut kadrodan gençler Taha, Ercan, Mertcan ise kiralık gidecek. Antrenmanlarını 2 haftadır tesislerinde sürdüren Karşıyaka 2 gün izin yapıp hafta başında Kartepe'ye kampa gidecek.

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