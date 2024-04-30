Karşıyaka'da Simay Akdağ yuvaya döndü

Karşıyaka, eski oyuncusu Simay Akdağ'ı kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da Simay Akdağ yuvaya döndü
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30 Nisan 2024 14:40
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde yeni sezon öncesi Sultanlar Ligi hedefiyle transfer harekatına iddialı başlayıp Yunanistan temsilcisi AEK'dan Kübalı orta oyuncu Liset Herrera Blanco ve Panathinaikos'tan aynı ülkeden smaçör Kenia Carcaces ile anlaşan Karşıyaka, altyapısında yetişen eski oyuncusu Simay Akdağ'ı da yuvaya döndürdü.

Kariyerinde daha önce iki farklı dönemde yeşil-kırmızılı formayı giydikten sonra geçen sezon Havran Belediyespor ve Kazakistan'ın VC Zhetyssu takımlarında oynayan 25 yaşındaki smaçör Kaf-Kaf'a imza attı.

Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, imzaların süreceğini söyledi.

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