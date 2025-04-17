Karşıyaka'da Hakan Barış döndü

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü en yakın takipçisi Belediye Kütahyaspor'a normal sezonun bitimine 1 hafta kala ikinciliği garantileyip Play-Off'ta direkt grup finaline kalma hedefiyle konuk olacak Karşıyaka'da Hakan Barış iyileşti.



Ligde son 3 maçta kadroda yer almayan, son 9 karşılaşmanın 6'sında görev yapmayan gurbetçi orta saha takıma döndü. İzmir ekibinin 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Barış, Tokat Plevnespor deplasmanı öncesi uyuya kaldığı için uçağı kaçırmış ve maça gitmemişti.



Deneyimli oyuncu daha sonra özür dileyerek takıma katılmıştı. Ergene Velimeşespor maçı sonrası infulanza geçiren Hakan Barış, bu nedenle Muş deplasmanına da forma giymemişti.



Anadolu Üniversitesi maçında 6 dakika süre alan Hakan Barış daha sonra göğüs bölgesindeki şiddetli ağrı nedeniyle rahatsızlık geçirdi. Karşıyaka'nın deneyimli oyuncusuna perikardit tanısı konuldu ve tedavisi yapıldı.



Hakan bu yüzden son 3 hafta Silifke Belediyespor, Kahramanmaraş ve Kuşadasıpor maçlarında görev almadı. Tedavisi biten deneyimli futbolcu Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde çalışmalara başladı. Hakan Barış'ın takımdan ayrı çalışacağı ve hazır olması için en az 10 güne ihtiyaç olduğu öğrenildi.



Kaf-Kaf'ta yine sakatlığı bulunan Onur Akbay ve Erdal, Silifke maçında dönmüştü. Mert Torlak ve Bedirhan'ın Play-Off'a kadar yetişmesi bekleniyor.



