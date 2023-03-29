Karşıyaka'da Güraçar güveniyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 3 haftada galibiyete hasret kalıp 8 puan yitirerek Play-Off hattından çıkan Karşıyaka'da yolların ayrıldığı Selahaddin Dinçel'in yerine sürpriz bir şekilde tekrar göreve gelen teknik direktör Erman Güraçar, sorumluluk bilinciyle kulübe döndüğünü söyledi. Geçen sezonun ikinci yarısında amatöre düşme sınırında devralıp 11 maçlık yenilmezlik serisiyle düze çıkardığı Karşıyaka'dan bu sezon 14'üncü hafta sonunda takım 26 puanla 3'üncü sıradayken 52 Orduspor FK deplasmanındaki 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Güraçar, halefi Dinçel'in yerine aynı gün yuvaya döndü.



Kendi döneminde hiç üst üste 3 maç puan kaybı yaşamayan Erman Güraçar, ilk açıklamasında, "Kalan 9 hafta çok kritik haftalar" dedi. Güraçar, "Biz bu 9 haftayı olabildiğince kayıpsız bir şekilde geçmek ve sezon başı koyduğumuz hedefi yakalamak istiyoruz. Zaten Karşıyaka'nın hocasının başka bir şey deklare etmesi mümkün değil. Bunu yakalayacak bir kadro ve yapı var. Bu takımın oluşturulmasında çok büyük sorumluluğum var. O sorumluluk bilinci beni tekrar buraya getirdi. Üst lige çıkmak dışında hiçbir beklentimiz yok. Toplanabilecek 27 puan var. Önce Play-Off'u garantilemek, ardından bütün camianın desteğini arkamıza almak ilk amacımız" diye konuştu.



BÜYÜKKARCI: "BU SENE BURADAN ÇIKACAĞIZ"



Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, Erman Güraçar'ı takımın başına geri getirdikten sonra son haftalarda dile getirdiği takıma olan güvenini tekrarladı. Büyükkarcı, camiadaki yönetimiyle alakalı eleştirilerle ilgili, "Bu kulübü çok seven Karşıyakalıların olduğunu biliyoruz. Başarısızlıktan mutluluk duyacak bir grubun olduğunu da biliyoruz. Telefonla arayan, yolda, sokakta gördüğünde desteklerini iletenler de var, sosyal medya üzerinden eleştirenler de var. Benim kulüp başkanı olarak çocuk ayırmaya hakkım yok. Eleştirilere de saygı duyacağız. Biz gerçekten başarı istiyorsak hep beraber birlik olmalıyız. Bunun başka hiçbir yolu yok. Bu sene buradan çıkacağız, ben buna inanıyorum. Bunu yapacak tüm şartlarımız var" açıklamasını yaptı.



TARAFTAR BÖLÜNDÜ



Karşıyaka'da daha önce ilk yarıda taraftardan tepki alan Erman Güraçar'ın Selahaddin Dinçel'in yerine yeniden teknik direktörlük görevine getirilmesi sosyal medyada taraftarı ikiye böldü. Bazı taraftarlar takım Play-Off hattında iddialı konumdayken gönderilen Güraçar'a daha önce haksızlık yapıldığını savundu. Bazı taraftarlar da yorumlarında kararı eleştirdi. Yeşil-kırmızılılar, teknik heyette değişiklik olurken yönetim ve şube yönetiminin futboldaki başarısızlığa rağmen değişmemesine tepki gösterdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ