29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-043'
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-08'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
1-09'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-011'
29 Ekim
Roma-Parma
0-011'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
2-181'

Karşıyaka'da Gökhan Şensan unutulmadı

Karşıyaka Spor Kulübü'nde 29 Ekim 2024'te 58 yaşında hayata gözlerini yuman Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı.

calendar 29 Ekim 2025 16:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da Gökhan Şensan unutulmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Karşıyaka Spor Kulübü'nde 29 Ekim 2024'te geçirdiği ani rahatsızlık sonrası henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı.

Yeşil-kırmızılı kulüpte yıllarca farklı görevlerde bulunan kulübün efsane yöneticilerinden Gökhan Şensan için Örnekköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine eşi Sevil Şensan, kızı Zeynep Şensan, kardeşi Serhan Şensan, ailesi, Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek, eski şube başkanları Ziyanur Hasbay ve Tamer Ustaoğlu, eski yöneticiler ve yakınları katıldı. Dualarla anılan Şensan'ın kabrine çiçekler bırakıldı.

Karşıyaka yönetimi, merhum şube başkanının vefat yıldönümünde, "Karşıyaka camiamızın değerli ismi, Futbol Şube Başkanımız Gökhan Şensan'ı aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz. Karşıyaka sevgisini her zaman en içten şekilde yaşayan, kulübümüz için büyük emekler vermiş Gökhan Şensan'ı, daima minnetle hatırlayacağız. Unutulmayacak, daima kalbimizde yaşayacaksın Gökhan Şensan" açıklamasını, "Unutmadık, unutmayacağız" mesajıyla yayınladı.

Gökhan Şensan, geçen yıl sezon başında kurup başkanlığını yaptığı 3'üncü Lig'deki futbol takımı üst üste 7 galibiyetle namağlup lider durumdayken hayatını kaybetmiş, ardından düşüşe geçen yeşil-kırmızılı ekip zirveden inerek şampiyonluğu kaçırmıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
