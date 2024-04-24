Karşıyaka bu kez Play-Off'a bileniyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluğu bitime 1 hafta kala kaçırıp sezonu üçüncü sırada bitirerek 4 yıl sonra ilk kez Play-Off oynamayı garantileyen Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor ile oynanacak normal sezonun son maçında gençler ve fazla süre alamayan isimlere şans verecek.



Amatöre düşen rakibi karşısında as takımı riske atmayacak İzmir ekibi, tamamen haftaya 2 Mayıs Perşembe günü oynanması beklenen Play-Off ilk maçına bilenecek. Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, sıralamadaki konumlarının netleşmesiyle Play-Off maçları öncesinde bazı oyuncularını korumak için ellerine önemli bir fırsat geldiğini belirtti.



Erkan Sözeri, "Sapanca Gençlikspor ve bizim son maçta herhangi bir iddiamız yok. Onun için o maça rotasyonlu bir kadro ile çıkacağız. Altyapıdan aramızda olan evlatlarımız var. Geçen maçta Hacettepe 1945 önünde Batuhan Kuru'yu gördük. Girdiği maçta 1 gol attı ve 1 pozisyon yarattı. Sapanca'da altyapımızdan yetişen oyuncularımız ve ligde fazla süre alamayan arkadaşlarımıza görev vereceğiz. Play-Off maçları öncesi de bazı oyuncularımızı korumuş olacağız. Bu rotasyon için taraftarımızdan anlayış göstermesini istiyorum" dedi.



PLAY-OFF MAÇI GECEYE ALINDI



Sapanca Gençlikspor deplasmanı sonrası hafta içinde Play-Off'taki birinci tur maçını evlerinde akşam saatlerinde oynayacaklarının müjdesini veren Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Cumartesi Sapanca ile oynayacağız. Perşembe günü son hafta sıralama değişmezse büyük bir ihtimalle sahamızda Anadolu Üniversitesi ile Play-Off'ta karşılaşacağız. Futbol Federasyonu ile yaptığımız görüşme sonrası Play-Off ilk maçımızı gece oynayacağız. En büyük itici gücümüz taraftarımız işlerinden çıkıp tribündeki yerini alabilecek" diye konuştu.



"EN İYİ TAKIM BİZİZ"



Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Play-Off maçları öncesi takımına güveninin tam olduğunun altını çizdi.



Deneyimli teknik adam, en iyi ekip olduklarını belirtti. Yeşil-kırmızılıların teknik patronu Sözeri, "Perşembe günü Anadolu Üniverseti maçını geçtikten sonra Turgutluspor-Efeler 09 maçının galibiyle karşılaşacağız. Grup finalini yine büyük ihtimalle Elazığspor ile oynadıktan sonra final maçında 1'inci Grup'tan gelen finalist ile karşılaşacağız. Tüm rakiplere saygım var ama en iyi takım biziz. Benim oyuncularıma güvenim tam. Hacettepe maçını kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek isterdik ve onlarla bütünleşmek isterdik ama olmadı. Biz, muhteşem taraftarımız ile Play-Off sonunda bütünleşeceğiz" ifadelerini kullandı.





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