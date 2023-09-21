Karşıyaka 24 yıllık ilk peşinde

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk 2 maçını farklı kazanıp liderlik koltuğuna kurulan Karşıyaka, bu hafta Pazarspor deplasmanında da kazanırsa 24 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek. Son olarak 1999-2000 sezonunda oynadığı sezonun ilk 3 lig maçını kazanan İzmir temsilcisi, 24 yıldır hiç ilk haftalarda 3'te 3 yapamadı.

O sezon 2'nci Lig'e Yeni Salihlispor ve Çanakkale Darnadelspor'u 3-2, İzmirspor'u 2-0, Aydınspor'u 2-1 yenerek 4'te 4'le başlayan Kaf-Kaf, ardından 3 farklı ligde mücadele ettiği yıllar içinde sezon başında hiç seri yakalayamadı. Karşıyaka bu sezon Eynesil Belediyespor ve Amasyaspor FK galibiyetleriyle 7 yıl sonra lige 2'de 2'yle giriş yapmıştı.

Karşıyaka grupta cumartesi günü Rize deplasmanında oynayacağı Pazarspor maçında hücum hattındaki yıldızlarına güveniyor. Kaf-Kaf'ta ilk 2 haftada yeni transferlerden Enes Nalbantoğlu 3 gol atarken, takımın eski silahlarından Emre Gemici 2 kez ağları sarstı. Hücum hattında yeni gol ayaklarından Yasin Ozan da ilk hafta attığı golle Eynesil'in kilidini açan isim oldu.

Bu sezon grubunda şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Karşıyaka, zirve yolunda eski teknik adamlarına rakip olacak. Karşıyaka'nın grubundaki iddialı takımlardan Batman Petrolspor, geçen hafta teknik direktörlük görevine Kaf-Kaf'a daha önce aynı ligde Play-Off oynatan Mesut Toros'u getirdi. Elazığspor'u da geçen sezon bir dönem yeşil-kırmızılıların dümeninde yer alan Selahaddin Dinçel çalıştırıyor.