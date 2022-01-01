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Kareem'den Stockton'a tepki!: "Bizi bu yüzden aptal sanıyorlar..."

NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, Utah Jazz'in Hall of Fame oyuncusu John Stockton'ı KOVID-19'a yönelik komplo teorileri nedeniyle eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, Utah Jazz'in Hall of Fame oyuncusu John Stockton'ı KOVID-19'a yönelik komplo teorileri nedeniyle eleştirdi.

Yakın bir zamanda Stockton, KOVID üzerine komplo teorilerinde bulunan bir başka isim oldu. Mezun olduğu Gonzaga Üniversitesi tarafından sezonluk biletleri askıya alındıktan sonra Stockton, KOVID-19 aşısı hakkında oldukça cesur fakat asılsız bir iddiada bulunmuştu:

"Sanırım şu anda yüksek oranda alınan kayıtlara göre, aşılanmış olan 150 profesyonel sporcu sahanın ortasında, hayatlarının baharında öldüler."

Açıklama Stockton'ı ağır eleştirilere maruz bırakırken, Kareem de dahil olmak üzere sayısız kişi kendisine ne kadar bilgisiz olduğunu belirtti:

"Bence bu tür ifadeler, halkın, pandemilerle savaşmanın en iyi yolunun aşılama ve test yoluyla olduğunu açıklamaya çalışan sporcuları temelde aptal olarak görmesine neden oluyor. Söylediği şeyin bir mantığı yok."


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