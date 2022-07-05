Karagümrük, Levent Mercan'ın opsiyonunu kullandı!

VavaCars Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Schalke'den kiraladığı Münir Levent Mercan'ın opsiyonunu kullandı.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Fatih Karagümrük, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz sezon Schalke 04 takımından kiralık olarak kadromuza kattığımız Münir Levent Mercan'ın opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık."
Genç orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol kaydetti.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Fatih Karagümrük, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz sezon Schalke 04 takımından kiralık olarak kadromuza kattığımız Münir Levent Mercan'ın opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık."
Genç orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol kaydetti.
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