Karagümrük, Levent Mercan'ın opsiyonunu kullandı!

VavaCars Fatih Karagümrük, Münir Levent Mercan'ın satın alma opsiyonunun kullanılarak 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Karagümrük, Levent Mercan'ın opsiyonunu kullandı!
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05 Temmuz 2022 15:41
VavaCars Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Schalke'den kiraladığı Münir Levent Mercan'ın opsiyonunu kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Fatih Karagümrük, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz sezon Schalke 04 takımından kiralık olarak kadromuza kattığımız Münir Levent Mercan'ın opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık."

Genç orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol kaydetti.

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