Karagümrük evinde Ankaragücü'yle berabere kaldı

Tredyol Süper Lig karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında MKE Ankaragücü'yle berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karagümrük evinde Ankaragücü'yle berabere kaldı
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27 Ağustos 2023 21:07
Son güncelleme 27 Ağustos 2023 21:28
Tredyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Necmi Kadıoğlu Stadında ağırladığı MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldı.

Fatih Karagümrük'ün golünü 44. dakikada Marcus Rodhen atarken, MKE Ankaragücü'nün tek golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Fatih Karagümrük bu beraberlikle 4 puana yükselirken, MKE Ankaragücü'de 5. puanına ulaşmış oldu.

Fatih Karagümrük bir sonraki karşılaşmasında Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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