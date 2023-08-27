Karagümrük evinde Ankaragücü'yle berabere kaldı

Tredyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Necmi Kadıoğlu Stadında ağırladığı MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldı.
Fatih Karagümrük'ün golünü 44. dakikada Marcus Rodhen atarken, MKE Ankaragücü'nün tek golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.
Fatih Karagümrük bu beraberlikle 4 puana yükselirken, MKE Ankaragücü'de 5. puanına ulaşmış oldu.
Fatih Karagümrük bir sonraki karşılaşmasında Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Fatih Karagümrük'ün golünü 44. dakikada Marcus Rodhen atarken, MKE Ankaragücü'nün tek golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.
Fatih Karagümrük bu beraberlikle 4 puana yükselirken, MKE Ankaragücü'de 5. puanına ulaşmış oldu.
Fatih Karagümrük bir sonraki karşılaşmasında Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.