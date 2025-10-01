Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Karabağ evinde Kopenhag ile karşı karşıya geldi.Tevfik Behamov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.Karşılaşmada gol perdesini 28. dakikadaaçtı.Soyunma odasına Karabağ'ın 1-0 üstünlüğü ile gidildi.İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 83. dakikadaile farkı ikiye çıkardı.Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve mücadele Karabağ'ın 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Kurban Kurbanov'un öğrencileri Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladı.Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki maçta deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Kopenhag ise Borussia Dortmund'u ağırlayacak.Şampiyonlar Ligi tahminlerde birçoğu tarafından son sıralarda olması beklenen Karabağ, 2 maçını da kazanarak büyük sürprize imza attı.Karabağ takım değerlemesinde 36 Şampiyonlar Ligi takımı arasında 34. sırada yer alıyor. Azerbaycan takımının toplam kadro değeri 24.83 milyon Euro olarak gösteriliyor.