01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
2-0
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
0-4
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
1-0DA
01 Ekim
Villarreal-Juventus
1-045'
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
1-045'
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
0-045'
01 Ekim
AS Monaco-M.City
1-245'
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
1-0DA
01 Ekim
Barcelona-PSG
1-145'

Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Karabağ, konuk ettiği Kopenhag'ı 2-0 mağlup etti. Azerbaycan temsilcisi, Devler Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladı.

calendar 01 Ekim 2025 21:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Karabağ evinde Kopenhag ile karşı karşıya geldi.

Tevfik Behamov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Karşılaşmada gol perdesini 28.  dakikada Abdellah Zoubir açtı.


Soyunma odasına Karabağ'ın 1-0 üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 83. dakikada Emmanuel Addai ile farkı ikiye çıkardı.

Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve mücadele Karabağ'ın 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Kurban Kurbanov'un öğrencileri Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladı.

Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki maçta deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Kopenhag ise Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

KARABAĞ'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Şampiyonlar Ligi tahminlerde birçoğu tarafından son sıralarda olması beklenen Karabağ, 2 maçını da kazanarak büyük sürprize imza attı.

Karabağ takım değerlemesinde 36 Şampiyonlar Ligi takımı arasında 34. sırada yer alıyor. Azerbaycan takımının toplam kadro değeri 24.83 milyon Euro olarak gösteriliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.