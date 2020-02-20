Kaka Leite kim daha iyi açıkladı

Brezilya'nın Ballon d'Or sahibi efsanesi Kaka verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu.Kaka kendisine sorulan iki seçenekli sorularda seçtiklerini yanıtladığı röportajında seçimlerini ve nedenlerini de anlattı.İşte o röportaj:Şu anda Klopp. Geçen sezon Guardiola inanılmaz bir sezon geçirmişti. Jürgen "Takımımı nasıl tekrar tekrar motive edebilirim" tarafından inanılmaz çalışmalar yapıyor."Buna bir isim söylemek çok zor. Güçlü vuruş ise Carlos. Rivaldo ise sol ayağıyla yetenek sergiliyor. İkisi birbirinden farklı.""Dünya Kupası. Ballon d'Or'u aldığım için mutsuzum demiyorum tabii ki. Dünya Kupası inanılmaz bir duygu.""Gerrard'ı beğeniyorum. 2005 ve 2007'de karşılıklı oynadık ve ona gerçekten hayranım.""Şampiyonlar Ligi finali. 3-0'dan 4-3'e maçın gelmesi yıkıcı oldu. Futbol tarihinin en iyi savunmalarından biri olmamıza rağmen 6 dakikada üç gol yedik. Kariyerimde en çok ders çıkardığım anlardan biriydi.""Brezilyalı Ronaldo şu ana kadar birlikte oynadığım en iyi oyuncuydu. İkisiyle de oynadım. Cristiano'da beni etkileyen şey tüm kupalara kendisini motive edebilmesi.""Ronaldo çünkü onunla Dünya Kupası kazandım. Bana saçını öyle kes ve yine Dünya Kupası'nı kazanacaksın deyin, hemen yaparım!""İkisi de tamamen birbirinden farklı. Taktik için İtalya. Oynarken pozisyonunu anlaman gerek, oyunu görmek gerek. İspanya ise Brezilya gibi.""Milano derbisi çünkü aynı şehrin iki takımı. Diğerinde siyasi çekişme de var."Benim için Brezilya'nın en tutkulu sporu futboldur. Pele de tarihin en iyisidir. Ben 3 Dünya Kupası'nda oynadım, 1 tanesini kazanabildim. Pele 3 tane kazandı. Bu çok büyük. Senna'nın kariyeri heppimizi etkiledi."Maldini'yi seçiyorum. Sadece sahada yaptıklarıyla değil, bana bir çok şey öğretti. O bizim kaptanımız, liderimizdi. Her sabah çalışan bir Maldini vardı. 5 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Hala da çalışıyor biliyorum.""Old Trafford'da Manchester United'a attığım gol. Önemi açısından da öyle. Şampiyonlar Ligi yarı finaliydi. İnanılmaz bir gol oldu. İzlediğimde nasıl atmışım diye bazen şaşırıyorum."