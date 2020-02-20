Kaka Leite kim daha iyi açıkladı

Brezilya'nın Ballon d'Or sahibi efsanesi Kaka verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu.
Kaka kendisine sorulan iki seçenekli sorularda seçtiklerini yanıtladığı röportajında seçimlerini ve nedenlerini de anlattı.
İşte o röportaj:
Guardiola mı, Klopp mu?
Şu anda Klopp. Geçen sezon Guardiola inanılmaz bir sezon geçirmişti. Jürgen "Takımımı nasıl tekrar tekrar motive edebilirim" tarafından inanılmaz çalışmalar yapıyor.
Kimin sol ayağı daha iyi, Roberto Carlos mu, Rivaldo mu?
"Buna bir isim söylemek çok zor. Güçlü vuruş ise Carlos. Rivaldo ise sol ayağıyla yetenek sergiliyor. İkisi birbirinden farklı."
Ballon d'or mu, Dünya Kupası mı?
"Dünya Kupası. Ballon d'Or'u aldığım için mutsuzum demiyorum tabii ki. Dünya Kupası inanılmaz bir duygu."
Hangi İngiliz orta saha, Gerrard, Lampard, Scholes?
"Gerrard'ı beğeniyorum. 2005 ve 2007'de karşılıklı oynadık ve ona gerçekten hayranım."
En çok üzüldüğü maç, 2005 Şampiyonlar Ligi finali mi, 2006 Dünya Kupası Çeyrek Finali mi?
"Şampiyonlar Ligi finali. 3-0'dan 4-3'e maçın gelmesi yıkıcı oldu. Futbol tarihinin en iyi savunmalarından biri olmamıza rağmen 6 dakikada üç gol yedik. Kariyerimde en çok ders çıkardığım anlardan biriydi."
Hangi Ronaldo, Cristiano mu, Brezilyalı mı?
"Brezilyalı Ronaldo şu ana kadar birlikte oynadığım en iyi oyuncuydu. İkisiyle de oynadım. Cristiano'da beni etkileyen şey tüm kupalara kendisini motive edebilmesi."
Hangi saç kesimi, Ronaldo'nun 2002 Dünya Kupası'ndaki mi, Neymar'ın 2018 DÜnya Kupası'ndaki mi?
"Ronaldo çünkü onunla Dünya Kupası kazandım. Bana saçını öyle kes ve yine Dünya Kupası'nı kazanacaksın deyin, hemen yaparım!"
Serie A mı, La Liga mı?
"İkisi de tamamen birbirinden farklı. Taktik için İtalya. Oynarken pozisyonunu anlaman gerek, oyunu görmek gerek. İspanya ise Brezilya gibi."
Milano derbisi mi, El Clasico mu?
"Milano derbisi çünkü aynı şehrin iki takımı. Diğerinde siyasi çekişme de var."
En büyük Brezilyalı, Pele mi, Ayrton Senna mı?
Benim için Brezilya'nın en tutkulu sporu futboldur. Pele de tarihin en iyisidir. Ben 3 Dünya Kupası'nda oynadım, 1 tanesini kazanabildim. Pele 3 tane kazandı. Bu çok büyük. Senna'nın kariyeri heppimizi etkiledi.
En iyi defans, Maldini mi, Nesta mı?
"Maldini'yi seçiyorum. Sadece sahada yaptıklarıyla değil, bana bir çok şey öğretti. O bizim kaptanımız, liderimizdi. Her sabah çalışan bir Maldini vardı. 5 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Hala da çalışıyor biliyorum."
2006 Arjantin'e attığın gol mü, 2007 Manchester United'a attığın gol mü?
"Old Trafford'da Manchester United'a attığım gol. Önemi açısından da öyle. Şampiyonlar Ligi yarı finaliydi. İnanılmaz bir gol oldu. İzlediğimde nasıl atmışım diye bazen şaşırıyorum."
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Kaka kendisine sorulan iki seçenekli sorularda seçtiklerini yanıtladığı röportajında seçimlerini ve nedenlerini de anlattı.
İşte o röportaj:
Guardiola mı, Klopp mu?
Şu anda Klopp. Geçen sezon Guardiola inanılmaz bir sezon geçirmişti. Jürgen "Takımımı nasıl tekrar tekrar motive edebilirim" tarafından inanılmaz çalışmalar yapıyor.
Kimin sol ayağı daha iyi, Roberto Carlos mu, Rivaldo mu?
"Buna bir isim söylemek çok zor. Güçlü vuruş ise Carlos. Rivaldo ise sol ayağıyla yetenek sergiliyor. İkisi birbirinden farklı."
Ballon d'or mu, Dünya Kupası mı?
"Dünya Kupası. Ballon d'Or'u aldığım için mutsuzum demiyorum tabii ki. Dünya Kupası inanılmaz bir duygu."
Hangi İngiliz orta saha, Gerrard, Lampard, Scholes?
"Gerrard'ı beğeniyorum. 2005 ve 2007'de karşılıklı oynadık ve ona gerçekten hayranım."
En çok üzüldüğü maç, 2005 Şampiyonlar Ligi finali mi, 2006 Dünya Kupası Çeyrek Finali mi?
"Şampiyonlar Ligi finali. 3-0'dan 4-3'e maçın gelmesi yıkıcı oldu. Futbol tarihinin en iyi savunmalarından biri olmamıza rağmen 6 dakikada üç gol yedik. Kariyerimde en çok ders çıkardığım anlardan biriydi."
Hangi Ronaldo, Cristiano mu, Brezilyalı mı?
"Brezilyalı Ronaldo şu ana kadar birlikte oynadığım en iyi oyuncuydu. İkisiyle de oynadım. Cristiano'da beni etkileyen şey tüm kupalara kendisini motive edebilmesi."
Hangi saç kesimi, Ronaldo'nun 2002 Dünya Kupası'ndaki mi, Neymar'ın 2018 DÜnya Kupası'ndaki mi?
"Ronaldo çünkü onunla Dünya Kupası kazandım. Bana saçını öyle kes ve yine Dünya Kupası'nı kazanacaksın deyin, hemen yaparım!"
Serie A mı, La Liga mı?
"İkisi de tamamen birbirinden farklı. Taktik için İtalya. Oynarken pozisyonunu anlaman gerek, oyunu görmek gerek. İspanya ise Brezilya gibi."
Milano derbisi mi, El Clasico mu?
"Milano derbisi çünkü aynı şehrin iki takımı. Diğerinde siyasi çekişme de var."
En büyük Brezilyalı, Pele mi, Ayrton Senna mı?
Benim için Brezilya'nın en tutkulu sporu futboldur. Pele de tarihin en iyisidir. Ben 3 Dünya Kupası'nda oynadım, 1 tanesini kazanabildim. Pele 3 tane kazandı. Bu çok büyük. Senna'nın kariyeri heppimizi etkiledi.
En iyi defans, Maldini mi, Nesta mı?
"Maldini'yi seçiyorum. Sadece sahada yaptıklarıyla değil, bana bir çok şey öğretti. O bizim kaptanımız, liderimizdi. Her sabah çalışan bir Maldini vardı. 5 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Hala da çalışıyor biliyorum."
2006 Arjantin'e attığın gol mü, 2007 Manchester United'a attığın gol mü?
"Old Trafford'da Manchester United'a attığım gol. Önemi açısından da öyle. Şampiyonlar Ligi yarı finaliydi. İnanılmaz bir gol oldu. İzlediğimde nasıl atmışım diye bazen şaşırıyorum."
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