Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Kahramanmaraşspor ile Konyaspor, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda karşılaştılar. 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kahramanmaraşspor, sahasında Süper Lig takımı Konyaspor'u 3-0 mağlup edip tur atlayan takım oldu.
Kahramanmaraşspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 8 ve 15. dakikalarda Cerem Talha Dinçer, 90. dakikalarda Yusuf Emre Kasal kaydetti.
SÜPER LİG'DEN 4. TAKIM
Konyaspor'un da elenmesiyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Süper Lig takım sayısı 4'e çıktı. Sivasspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Konyaspor, kupanın dışında kaldı.
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Kahramanmaraşspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 8 ve 15. dakikalarda Cerem Talha Dinçer, 90. dakikalarda Yusuf Emre Kasal kaydetti.
SÜPER LİG'DEN 4. TAKIM
Konyaspor'un da elenmesiyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Süper Lig takım sayısı 4'e çıktı. Sivasspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Konyaspor, kupanın dışında kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın