  •  
    Mourinho G.Saray'dan onu istedi! Flaş iddia...
  •  
    "Yılmaz Vural, F.Bahçe için şu an en iyi seçim"
  •  
    "Harun'u Galatasaray kalesine koy, ne oluyor"
  •  
    G.Saray'da forvet için Vincent Janssen kararı
  •  
    G.Saray maçı öncesinde taraftara bir gönderme

Kahramanmaraş, Konyaspor'u 3 golle geçti!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda 2. Lig Kırmızı Grup takımı Kahramanmaraşspor, Konyaspor'u 3-0 mağluğ ederek büyük bir sürprize imza attı ve bir üst tura adını yazdırdı.

Kaynak: Sporx.com
Kahramanmaraş, Konyaspor'u 3 golle geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2018 22:26
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Kahramanmaraşspor ile Konyaspor, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda karşılaştılar. 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kahramanmaraşspor, sahasında Süper Lig takımı Konyaspor'u 3-0 mağlup edip tur atlayan takım oldu.

Kahramanmaraşspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 8 ve 15. dakikalarda Cerem Talha Dinçer, 90. dakikalarda Yusuf Emre Kasal kaydetti.

SÜPER LİG'DEN 4. TAKIM

Konyaspor'un da elenmesiyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Süper Lig takım sayısı 4'e çıktı. Sivasspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Konyaspor, kupanın dışında kaldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için