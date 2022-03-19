Kadınlar Euroleague'de Final-Four eşleşmeleri belli oldu

FIBA Kadınlar Euroleague'de Final-Four eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe Safiport, USK Prag takımıyla eşleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadınlar Euroleague'de Final-Four eşleşmeleri belli oldu
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19 Mart 2022 23:11
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen takımlar belirlendi.

İspanya temsilcilerinin maçında Perfumerias Avenida, Spar Girona'yı 74-65 yenerek çeyrek final serisini 2-1 kazandı ve Dörtlü Final'e kalan son takım oldu.

Daha önce Fenerbahçe Safiport, Çekya ekibi USK Prag ve Macaristan temsilcisi Sopron Basket son 4 takım arasına kalmıştı.

Dörtlü Final'de USK Prag-Fenerbahçe Safiport ve Perfumerias Avenida-Sopron Basket eşleşmeleri oluştu.

Ev sahibi ülkenin sonradan açıklanacağı Dörtlü Final'de ilk maçlar 8 Nisan, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 10 Nisan'da oynanacak.

 
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