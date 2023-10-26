Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 3. haftasında Yunan kulübü Panathinaikos'u 71-62 yendi.
Ev sahibi ekip, başkent Atina'daki Cholargos Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 16-14 önde bitirdi ancak soyunma odasına Beşiktaş'ın 38-34 üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü çeyrek sonunda farkı 12 sayıya (44-56) çıkaran Beşiktaş, sahadan da 71-62 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlıların ABD'li basketbolcusu Evans, 30 sayıyla maçın en skoreri oldu.
Beşiktaş gruptaki 2. galibiyetini elde etti. Panathinaikos ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
Ev sahibi ekip, başkent Atina'daki Cholargos Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 16-14 önde bitirdi ancak soyunma odasına Beşiktaş'ın 38-34 üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü çeyrek sonunda farkı 12 sayıya (44-56) çıkaran Beşiktaş, sahadan da 71-62 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlıların ABD'li basketbolcusu Evans, 30 sayıyla maçın en skoreri oldu.
Beşiktaş gruptaki 2. galibiyetini elde etti. Panathinaikos ise ilk mağlubiyetini yaşadı.