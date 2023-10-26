29 Ekim

Kadınlar EuroCup'ta Beşiktaş, Panathinaikos'u devirdi

Kadınlar EuroCup'ta deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 71-62 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Kadınlar EuroCup'ta Beşiktaş, Panathinaikos'u devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2023 20:34
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 3. haftasında Yunan kulübü Panathinaikos'u 71-62 yendi.

Ev sahibi ekip, başkent Atina'daki Cholargos Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 16-14 önde bitirdi ancak soyunma odasına Beşiktaş'ın 38-34 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrek sonunda farkı 12 sayıya (44-56) çıkaran Beşiktaş, sahadan da 71-62 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlıların ABD'li basketbolcusu Evans, 30 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Beşiktaş gruptaki 2. galibiyetini elde etti. Panathinaikos ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery