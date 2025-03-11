Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ilk galibiyetler

Milli sporcular Nurselen Yalgettekin, Hatice Akbaş, Esmanur Lök ve Sema Çalışkan, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ilk karşılaşmalarını kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ilk galibiyetler
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11 Mart 2025 00:11
Son güncelleme 11 Mart 2025 00:19
Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Nurselen Yalgettekin, Hatice Akbaş, Esmanur Lök ve Sema Çalışkan, bir üst tura yükseldi.

Niş kentindeki müsabakaların ikinci gününde ringe çıkan 4 milli boksör de ilk maçlarını kazandı.

Nurselen Yalgettekin (48 kilo), Afgan Tamana Ahmadi'yi, Hatice Akbaş (54 kilo), Kırgız Miraiida Tashpolotova'yı, Esmanur Lök (63 kilo), Belaruslu Ala Ivashkevich'i, Sema Çalışkan (70 kilo) da Meksikalı Darianne Olvera Hernandez'i yenerek tur atladı.

Şampiyona, 16 Mart Pazar günü sona erecek.

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