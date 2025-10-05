Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yıktı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi üçüncü hafta maçında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan maçı, Sarı-Lacivertliler 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan 10. dakikada ve 67. dakikada Marta Gox kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 16. dakikada Esra Manya'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde 3'te 3 yapan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğuna oturdu. Ligde ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 6 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Hakkarigücü'nü konuk edecek. Fenerbahçe ise 1207 Antalya ile deplasmanda karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçe arsaVev, Marta Cox'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
16. dakikada Fenerbahçe savunmasında yapılan hatanın ardından Esra Manya'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşla Beşiktaş, beraberlik golünü buldu: 1-1
İkinci yarıda takımlar pozisyon bulmakta zorlanırken Fenerbahçe arsaVev'de Marta Cox, 67. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi.
Kalan sürede başka gol olmadı ve derbiyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.
