05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-081'
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-278'
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-081'
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-038'
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
1-178'
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-078'
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
0-050'
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
1-021'
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-179'
05 Ekim
Everton-C.Palace
1-180'
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
1-081'
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-080'
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yıktı!

Turkcell Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olduğu derbiyi 2-1 kazandı.

05 Ekim 2025 16:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yıktı!
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi üçüncü hafta maçında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan maçı, Sarı-Lacivertliler 2-1 kazandı. 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan 10. dakikada ve 67. dakikada Marta Gox kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 16. dakikada Esra Manya'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde 3'te 3 yapan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğuna oturdu. Ligde ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 6 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Hakkarigücü'nü konuk edecek. Fenerbahçe ise 1207 Antalya ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçe arsaVev, Marta Cox'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.


16. dakikada Fenerbahçe savunmasında yapılan hatanın ardından Esra Manya'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşla Beşiktaş, beraberlik golünü buldu: 1-1

İkinci yarıda takımlar pozisyon bulmakta zorlanırken Fenerbahçe arsaVev'de Marta Cox, 67. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve derbiyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 8 3 3 2 10 12 12
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 1 6 7 16 4
