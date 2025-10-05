Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yıktı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi üçüncü hafta maçında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan maçı, Sarı-Lacivertliler 2-1 kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan 10. dakikada ve 67. dakikadakaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 16. dakikada'dan geldi.Bu sonuçla birlikte ligde 3'te 3 yapan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğuna oturdu. Ligde ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 6 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Hakkarigücü'nü konuk edecek. Fenerbahçe ise 1207 Antalya ile deplasmanda karşılaşacak.Karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçe arsaVev, Marta Cox'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.16. dakikada Fenerbahçe savunmasında yapılan hatanın ardından Esra Manya'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşla Beşiktaş, beraberlik golünü buldu: 1-1İkinci yarıda takımlar pozisyon bulmakta zorlanırken Fenerbahçe arsaVev'de Marta Cox, 67. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi.Kalan sürede başka gol olmadı ve derbiyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.