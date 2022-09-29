Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda son dörtlü belli oldu

Avustralya'nın ev sahipliği yaptığı 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda son dört takım belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda son dörtlü belli oldu
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29 Eylül 2022 17:13
Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'nda yarı finalistler belirlendi.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvaya, çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Rakiplerini mağlup eden ABD, Kanada, Çin ve Avustralya, organizasyonda son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Turnuvada 30 Eylül Cuma günü , ABD-Kanada ve Çin-Avustralya arasında yarı final maçları oynanacak.

Çeyrek final müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

ABD-Sırbistan: 88-55

Porto Riko-Kanada: 60-79

Çin-Fransa: 85-71

Belçika-Avustralya: 69-86

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