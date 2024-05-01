Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası başlıyor

Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası İtalya'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 5 sporcu temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası başlıyor
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01 Mayıs 2024 12:18
Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası perşembe günü İtalya'da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rimini kentindeki fuar alanında düzenlenecek organizasyon, 5 Mayıs'ta sona erecek.

Organizasyonda Türkiye'yi Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bilge Tarhan, Derin Tanrıyaşükür ve İlayda Şahin temsil edecek.

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