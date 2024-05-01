Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası başlıyor

Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası perşembe günü İtalya'da başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rimini kentindeki fuar alanında düzenlenecek organizasyon, 5 Mayıs'ta sona erecek.
Organizasyonda Türkiye'yi Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bilge Tarhan, Derin Tanrıyaşükür ve İlayda Şahin temsil edecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rimini kentindeki fuar alanında düzenlenecek organizasyon, 5 Mayıs'ta sona erecek.
Organizasyonda Türkiye'yi Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bilge Tarhan, Derin Tanrıyaşükür ve İlayda Şahin temsil edecek.
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