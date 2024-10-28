Kadın milli takımın rakibi yine Ukrayna!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu rövanş maçında salı günü Ukrayna ile deplasmanda karşılaşacak.



Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.



Karşılaşmayı, Portekizli hakem Catarina Campos yönetecek. Campos'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreia Sousa ile Vanessa Gomes yapacak.



Eşleşmenin İstanbul'da yapılan ilk maçı 1-1 eşitlikle sona ermişti.



Galip gelecek ekibin üst tura adını yazdıracağı eşleşmede beraberlik halinde ise maç uzatmalara gidecek.



Tur atlayan ekip, Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda rakip olacak. Bu turu da geçen ekip, adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak.



