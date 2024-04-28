Kadın futbolunda şampiyon son hafta belli olacak!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, deplasmanda 1207 Antalspor'la karşılaştı. Zeytinköy'de oynanan maçı Galatasaray 4-0 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Berna Yeniçeri, 20. dakikada Eda Karataş, 65 ve 85. dakikalarda Elanur Laçin kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla 68 puanla liderliğini korudu. 66 puanla 2. sırada yer alan Fomget Gençlik'in Amed'i 4-0 mağlup etmesiyle birlikte ligde şampiyon son hafta belli olacak.
63 puanlı Fenerbahçe'nin son haftaya girilirken şampiyonluk şansı kalmadı.
Ligin son haftasında Galatasaray, haftayı 6. sırada tamamlayan ALG Spor ile oynayacak. Fomget Gençlik ise 11. sıradaki Trabzonspor'a konuk olacak.
Galatasaray bu sonuçla 68 puanla liderliğini korudu. 66 puanla 2. sırada yer alan Fomget Gençlik'in Amed'i 4-0 mağlup etmesiyle birlikte ligde şampiyon son hafta belli olacak.
63 puanlı Fenerbahçe'nin son haftaya girilirken şampiyonluk şansı kalmadı.
Ligin son haftasında Galatasaray, haftayı 6. sırada tamamlayan ALG Spor ile oynayacak. Fomget Gençlik ise 11. sıradaki Trabzonspor'a konuk olacak.
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