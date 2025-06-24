Kadın Futbolunda olası Türkiye - İsrail gerginliği

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonu şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1'inci Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşı karşıya gelecek. 30 Temmuz'da Ankara'da oynanacak maçın galibi, 3 Ağustos'ta İsrail ekibi FC Kiryat Gat ile Şampiyonlar Ligi grup vizesi maçına çıkacak. Avrupa'da da iddialı bir başlangıç peşinde olan FOMGET, rakiplerini bir bir eleyerek adını gruplara yazdırmak istiyor.Eleme Turu'nda Bakü temsilcisi Neftçi karşısında Süper Lig'deki dominant performansını Avrupa'ya taşımayı hedefleyen FOMGET, rakibi karşısında net favori. Tur, tek maçlı eleme usulüyle oynanacak ve kazanan 3 Ağustos'taki FC Kiryat Gat maçına adını yazdıracak. Ankara temsilcisi bu karşılaşmayı kazanırsa, 2'nci Eleme Turu'nda 7'nci Gruba yerleşecek ve Slavia Praha, Valerenga ile HJK Helsinki'nin bulunduğu zorlu bir gruba düşecek.Ankara Büyükşehir Belediyesi destekli FOMGET'in taraftarları sosyal medyada İsrail karşıtı tavırlarıyla dikkat çekiyor. Başkan Mansur Yavaş'ın da süreci dikkatle takip ettiği öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail İran savaşına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde büyük ihtimal İsrail ve Türkiye temsilcilerinin maçında bir gerginlik olacağı öngörülüyor.Bu süreçle ilgili düşüncesini sorduğumuz TFF Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm,şeklinde konuştu.