Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. haftanın sonuçları!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yapıldı.

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Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. haftanın sonuçları!
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06 Ekim 2024 19:21
Son güncelleme 06 Ekim 2024 19:22
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta müsabakaları oynandı.

Ligin 5. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Bornova Hitabspor- Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-3

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Hakkarigücüspor: 2-0

Ünye Kadın Spor-Beşiktaş JK United Payment: 1-2

Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

ALG Spor-Beylerbeyi: 1-0

Çekmeköy Bilgidoğa-Fatih Vatanspor: 0-5

Karadeniz Ereğli Belediyespor'un ligden ihracı nedeniyle rakibi Galatasaray haftayı müsabaka oynamadan geçti.

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