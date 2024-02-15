Kadın Badminton Milli Takımı 1'de 1 ile başladı!

Kadın Badminton Milli Takımı, Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda Polonya'yı 4-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın Badminton Milli Takımı 1'de 1 ile başladı!
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15 Şubat 2024 00:07
Kadın Badminton Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın ilk maçında ev sahibi ülkeyi 4-1 yendi.

Milli takım, Lodz kentinde bugün başlayan organizasyonun ilk maçında ev sahibi Polonya'yla karşılaştı.

Rakibini 4-1 yenen milliler, 1. Grup'taki ilk müsabakasından galibiyetle ayrıldı.

Kadın Badminton Milli Takımı, ikinci maçında yarın Fransa'yla karşılaşacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, yarı finale yükselecek.

 
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