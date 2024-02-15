Kadın Badminton Milli Takımı 1'de 1 ile başladı!

Kadın Badminton Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın ilk maçında ev sahibi ülkeyi 4-1 yendi.
Milli takım, Lodz kentinde bugün başlayan organizasyonun ilk maçında ev sahibi Polonya'yla karşılaştı.
Rakibini 4-1 yenen milliler, 1. Grup'taki ilk müsabakasından galibiyetle ayrıldı.
Kadın Badminton Milli Takımı, ikinci maçında yarın Fransa'yla karşılaşacak.
Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, yarı finale yükselecek.
Milli takım, Lodz kentinde bugün başlayan organizasyonun ilk maçında ev sahibi Polonya'yla karşılaştı.
Rakibini 4-1 yenen milliler, 1. Grup'taki ilk müsabakasından galibiyetle ayrıldı.
Kadın Badminton Milli Takımı, ikinci maçında yarın Fransa'yla karşılaşacak.
Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, yarı finale yükselecek.