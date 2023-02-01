Kaan Ayhan Ümraniye kadrosuna alınmadı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor'u 4-0 yendikleri maçta görev alan oyunculardan Emin Bayram, Leo Dubois ve Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekti.



Buruk, HangiKeredi Ümraniyespor maçında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı ile Emre Taşdemir ve Milot Rashica'ya formayı verdi.



Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Emin Bayram, Leo Dubois ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Juan Mata ve Kazımcan Karataş görev bekledi.



Galatasaray'da yeni transfer Kaan Ayhan ile Mathias Ross ve Yusuf Demir, maçın kadrosunda yer almadı.





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