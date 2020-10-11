Juventuslu Merih Demiral'a 5 teklif

Milli Takımın genç stoperi Merih Demiral, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Juventuslu Merih Demiral'a 5 teklif
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11 Ekim 2020 19:58
Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avrupa transfer gündemini bir süredir meşgul ediyor. Son transfer döneminde de ilgi odağı olan stoper oyuncusu ile, birçok dev kulübün ilgilendiği ortaya çıktı.

Juventus, geçtiğimiz sezon 1998 doğumlu oyuncuyu kadrosuna kattıktan sonra, Atlerico Madrid ve Leicester gibi takımlardan teklif geldi.

İspanyol ekibi Atletico 20 milyon avroyu gözden çıkarırken, Ocak ayında Leicester'dan da 25 milyonluk bir teklif geldi.

İNGİLTERE'DEN 3 TEKLİF GELDİ

Milli oyuncuya gelen ilgi İngiltere'den sürmeye devam etti. 22 yaşındaki stoper için, Tottenham, Everton ve Manchester United teklifte bulundu.

En ciddi teklif ise, 30 milyona kadar çıkan Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'dan geldi.

Andrea Pirlo ise Merih Demiral'ı bırakmak istemiyor. Juventus, milli oyuncumuz için en az 50 milyon avro teklif gelirse satışı düşünecek.



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