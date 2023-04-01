Juventus, Verona karşısında çıkışını sürdürdü

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus, sahasında Verona'yı ağırladı.



Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventeus 1-0'lık skorla kazanarak çıkışını sürdürdü.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Juventus, 56. dakikada Moise Kean'ın golüyle öne geçmeyi başardı. Ligden düşmemek için uğraşan Verona, bu gole cevap veremeyince siyah beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.



Bu sonuçla Juventus, son 8 maçta 7. galibiyetini alarak 44 puanını sürdürdü. Verona ise 19 puanda kaldı.



Bir sonraki hafta ise Juventus deplasmanda Lazio'ya konuk olurken Verona ise evinde Sassuolo'yu ağırlayacak.





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