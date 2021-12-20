Juventus ve PSG arasında takas planı!

İtalyan medyası, Juventus ile Paris Saint-Germain arasında ara transfer döneminde bir takas gerçekleşebileceğini yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus ve PSG arasında takas planı!
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20 Aralık 2021 16:22
Juventus ve Paris Saint-Germain'in ara transferde bir takas gerçekleştirebileceği belirtildi.

İtalyan medyasında yer alan haberlerde; Juventus'un Arthur'u Paris Saint-Germain'e gönderip, Fransız ekibinden Mauro Icardi'yi kadrosuna katabileceği aktarıldı.

Çıkan haberlerde iki futbolcunun da mevcut kulüplerinde mutsuz olduğu ve bu takas fikrine olumlu bakabilecekleri belirtildi.


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