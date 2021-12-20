Juventus ve PSG arasında takas planı!

Juventus ve Paris Saint-Germain'in ara transferde bir takas gerçekleştirebileceği belirtildi.



İtalyan medyasında yer alan haberlerde; Juventus'un Arthur'u Paris Saint-Germain'e gönderip, Fransız ekibinden Mauro Icardi'yi kadrosuna katabileceği aktarıldı.



Çıkan haberlerde iki futbolcunun da mevcut kulüplerinde mutsuz olduğu ve bu takas fikrine olumlu bakabilecekleri belirtildi.





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