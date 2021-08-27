Juventus'tan ilk resmi açıklama: Cristiano gidiyor!

Juventus Teknik Direktörü Max Allegri, Cristiano Ronaldo'nun ayrılık isteğini doğruladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus'tan ilk resmi açıklama: Cristiano gidiyor!
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27 Ağustos 2021 14:42
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, basın toplantısında Cristiano Ronaldo'nun kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı.

Allegri, "Cristiano Ronaldo ayrılmak istiyor. Perşembe günü bana geldi söyledi. 'Bir an önce Juventus'tan ayrılmak istiyorum' dedi. Bu yüzden antrenmanlara çıkmadı. Empoli maç kadrosunda da yer almayacak." açıklamasını yaptı.

Juventus'un hocası, "Cristiano beni hayal kırıklığına uğratmadı. Her şey değişir. Hayatın kuralıdır bu. Herkes gider ama Juventus kalır. Cristiano katkısını yaptı ve şimdi ayrılıyor. Hayat devam ediyor. Juventus'ta büyük yıldızlar oynadı. Juve'de Del Piero, Zidane, Buffon gibi büyük şampiyonlar oynadı ve gitti. Juventus ise yoluna devam ediyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

CRISTIANO'NUN İSTEDİĞİ ADRES: CITY

Lionel Messi'nin Barcelona'ya veda etip PSG'ye imza atmasının ardından futbol dünyası tam olarak buna hazır mı bilinmez ama Cristiano ve Manchester City her geçen an bir adım daha yaklaşıyor.

"Manchester City ve Cristiano anlaştı! Cristiano'nun Premier Lig'e dönüşü için kısa bir süre var çünkü; City ve Juve arasında sadece hangi oyuncuların operasyona dahil edileceği konuşuluyor"

Juventus, Cristiano Ronaldo için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor ancak Manchester City bu bedeli vermek istemiyor. İki takım arasınsda görüşmeler sürüyor ve Manchester City, bu operasyon karşılığında Sterling'i Juventus'a önerdi; ancak Juventus, Gabriel Jesus'un transferini istiyor.

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in ise Cristiano ve Manchester City operasyonuna daha farklı bir bakış açısı var; "Profesyonel olduğumuzu biliyorum, ama Man United'da oynadığınızda, Man City'ye gitmezsiniz"


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