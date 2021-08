Juventus'tan ilk resmi açıklama: Cristiano gidiyor!

CRISTIANO'NUN İSTEDİĞİ ADRES: CITY

Cristiano, 1 Aralık 2019'dan 22 Ocak 2020'ye kadar üst üste 11 maçta da gol attı



✅Sassuolo

✅Lazio

✅Udinese

✅Sampdoria

✅Cagliari

✅Roma

✅Parma

✅Napoli

✅Fiorentina

✅Verona

✅SPAL



Cristiano'nun 135 maçta 101 gol atıp 22 asist yaptığı gerçeği sonsuza dek hatırlanacak pic.twitter.com/bqKZYMIUc2



— Sporx (@sporx) August 27, 2021

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, basın toplantısında Cristiano Ronaldo'nun kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı.Allegri, "Cristiano Ronaldo ayrılmak istiyor. Perşembe günü bana geldi söyledi. 'Bir an önce Juventus'tan ayrılmak istiyorum' dedi. Bu yüzden antrenmanlara çıkmadı. Empoli maç kadrosunda da yer almayacak." açıklamasını yaptı.Juventus'un hocası, "Cristiano beni hayal kırıklığına uğratmadı. Her şey değişir. Hayatın kuralıdır bu. Herkes gider ama Juventus kalır. Cristiano katkısını yaptı ve şimdi ayrılıyor. Hayat devam ediyor. Juventus'ta büyük yıldızlar oynadı. Juve'de Del Piero, Zidane, Buffon gibi büyük şampiyonlar oynadı ve gitti. Juventus ise yoluna devam ediyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.Lionel Messi'nin Barcelona'ya veda etip PSG'ye imza atmasının ardından futbol dünyası tam olarak buna hazır mı bilinmez ama Cristiano ve Manchester City her geçen an bir adım daha yaklaşıyor."Manchester City ve Cristiano anlaştı! Cristiano'nun Premier Lig'e dönüşü için kısa bir süre var çünkü; City ve Juve arasında sadece hangi oyuncuların operasyona dahil edileceği konuşuluyor"Juventus, Cristiano Ronaldo için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor ancak Manchester City bu bedeli vermek istemiyor. İki takım arasınsda görüşmeler sürüyor ve Manchester City, bu operasyon karşılığında Sterling'i Juventus'a önerdi; ancak Juventus, Gabriel Jesus'un transferini istiyor.Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in ise Cristiano ve Manchester City operasyonuna daha farklı bir bakış açısı var; "Profesyonel olduğumuzu biliyorum, ama Man United'da oynadığınızda, Man City'ye gitmezsiniz"