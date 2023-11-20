A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı maçta sergilediği performans ve attığı golle adından söz ettiren Kenan Yıldız, gündemden düşmüyor.



İtalyan medyasında yer alan habere göre, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin Kenan Yıldız'ın performansından oldukça etkilendiği aktarıldı.



Allegri'nin, takımdaki sakat ve cezalı oyuncuların durumu ve Kenan'ın formu göz önüne alındığında, genç yıldızı Inter'e karşı sahaya sürebileceği belirtildi.



Kenan Yıldız, bu sezon Juventus'ta 5 maçta 36 dakika sahaya çıktı. 18 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.



Juventus ile Inter, 26 Kasım Pazar günü İtalya derbisinde karşı karşıya gelecek.





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