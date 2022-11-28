Juventus'ta Agnelli ve Nedved istifa etti

Juventus'ta Başkan Agnelli ve yönetim kurulunun topluca istifa kararı aldığı öğrenildi. İtalyan basının flaş haber olarak duyurduğu gelişmeye göre Andrea Agnelli ile birlikte Başkan Yardımcısı Pavel Nedved de dahil tüm yönetim kurulunun istifa ettiği belirtildi. Takımın istikrarsız olan performansının toparlanmasına rağmen lig şampiyonluklarına konan ambargonun sona ermesinin bu kararda etkili olduğu belirtiliyor.



Önümüzdeki aylarda ise yeni yönetim kurulunun seçilmesiyle kulübün yeni bir vizyon belirleyeceği ifade ediliyor.



Bu sezon şampiyonluk potasında yer alan Juventus, son şampiyonluğunu 2019-2020 sezonunda elde etmişti.





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