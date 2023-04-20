Juventus'a iyi haber!

İtalya Serie A takımlarından Juventus'a, daha önce almış olduğu puan silme cezasından iyi haber geldi.
Juventus'un mahkemeye itirazının ardından, aldığı 15 puanlık ceza yeni bir değerlendirmeye kadar geçici olarak kaldırıldı.
Dava, bir ay içinde görülmesi beklenen yeni bir temyiz mahkemesine havale edildi.
Juventus, bu kararla birlikte 59 puanla ligde 3. sıraya yükseldi.
İşte Serie A'da yeni puan durumu:
Juventus'un mahkemeye itirazının ardından, aldığı 15 puanlık ceza yeni bir değerlendirmeye kadar geçici olarak kaldırıldı.
Dava, bir ay içinde görülmesi beklenen yeni bir temyiz mahkemesine havale edildi.
Juventus, bu kararla birlikte 59 puanla ligde 3. sıraya yükseldi.
İşte Serie A'da yeni puan durumu:
|1
|SSC Napoli
|30
|24
|3
|3
|66
|21
|75
|2
|Lazio
|30
|18
|7
|5
|49
|20
|61
|3
|Juventus
|30
|18
|5
|7
|47
|25
|59
|4
|Roma
|30
|17
|5
|8
|42
|26
|56
|5
|AC Milan
|30
|15
|8
|7
|49
|37
|53
|6
|Inter
|30
|16
|3
|11
|48
|34
|51
|7
|Atalanta
|30
|14
|7
|9
|48
|35
|49
|8
|Bologna
|30
|12
|8
|10
|39
|37
|44
|9
|Fiorentina
|30
|11
|9
|10
|35
|33
|42
|10
|Sassuolo
|30
|11
|7
|12
|38
|43
|40
|11
|Torino
|30
|10
|9
|11
|31
|36
|39
|12
|Udinese
|30
|9
|12
|9
|39
|39
|39
|13
|Monza
|30
|10
|8
|12
|35
|41
|38
|14
|Empoli
|30
|7
|11
|12
|25
|37
|32
|15
|Salernitana
|30
|6
|12
|12
|34
|50
|30
|16
|Lecce
|30
|6
|10
|14
|26
|36
|28
|17
|Spezia
|30
|5
|11
|14
|25
|48
|26
|18
|Verona
|30
|5
|8
|17
|24
|43
|23
|19
|Cremonese
|30
|3
|10
|17
|27
|54
|19
|20
|Sampdoria
|30
|3
|7
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