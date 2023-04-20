Juventus'a iyi haber!

1 SSC Napoli 30 24 3 3 66 21 75 2 Lazio 30 18 7 5 49 20 61 3 Juventus 30 18 5 7 47 25 59 4 Roma 30 17 5 8 42 26 56 5 AC Milan 30 15 8 7 49 37 53 6 Inter 30 16 3 11 48 34 51 7 Atalanta 30 14 7 9 48 35 49 8 Bologna 30 12 8 10 39 37 44 9 Fiorentina 30 11 9 10 35 33 42 10 Sassuolo 30 11 7 12 38 43 40 11 Torino 30 10 9 11 31 36 39 12 Udinese 30 9 12 9 39 39 39 13 Monza 30 10 8 12 35 41 38 14 Empoli 30 7 11 12 25 37 32 15 Salernitana 30 6 12 12 34 50 30 16 Lecce 30 6 10 14 26 36 28 17 Spezia 30 5 11 14 25 48 26 18 Verona 30 5 8 17 24 43 23 19 Cremonese 30 3 10 17 27 54 19 20 Sampdoria 30 3 7





İtalya Serie A takımlarından Juventus'a, daha önce almış olduğu puan silme cezasından iyi haber geldi.Juventus'un mahkemeye itirazının ardından, aldığı 15 puanlık ceza yeni bir değerlendirmeye kadar geçici olarak kaldırıldı.Dava, bir ay içinde görülmesi beklenen yeni bir temyiz mahkemesine havale edildi.Juventus, bu kararla birlikte 59 puanla ligde 3. sıraya yükseldi.